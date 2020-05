La Fiorentina ha nel mirino il talento del settore giovanile del Marsiglia

Oltre che a giocatori per la prima squadra, la Fiorentina è anche alla ricerca di giovani talenti da far crescere nel settore giovanile e non solo italiani, ma anche provenienti da altre nazioni. Attraverso il portale AfricaTopSports si viene a conoscenza del fatto che i viola hanno nel mirino il gioiellino della formazione Under 18 dell’Olympique Marsiglia, Kada Lechar.

Attaccante franco-algerino, il giocatore classe 2002, ha colpito tutti per le sue qualità fisiche e tecniche e ha contribuito in maniera importante alla buona stagione della propria squadra con 8 reti e 14 assist. La Fiorentina, stando alla fonte già citata, lo ha seguito per diverse settimane.