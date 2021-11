“La Fiorentina ha pagato l’espulsione di Milenkovic, Vlahovic ha perso la guerra. Ma i viola hanno un gioco a differenza della Juventus”

Commento critico quello di Tony Damascelli, giornalista che su Il Giornale ha espresso la sua opinione sulla Juventus vista i campo contro la Fiorentina ieri sera. Queste quanto si legge in alcune parti del suo commento:

“In campionato la Juventus è sempre la stessa squadra, vuota di gioco ma salvata dal colpo improvviso che non fa parte di nessun disegno tattico perché questo non è previsto da Allegri. Una sconfitta amarissima per la Fiorentina che, a differenza degli avversari, ha un gioco, ha un allenatore che legge lo sviluppo della partita e fa crescere la squadra. La Fiorentina ha pagato l’espulsione di Milenkovic mentre Vlahovic ha fatto la guerra, perdendola, con De Ligt, così non riuscendo mai ad arrivare alla conclusione”