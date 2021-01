La Fiorentina ha perso la sua anima: a Prandelli l’arduo compito di ritrovarla

La disastrosa sconfitta della Fiorentina contro il Napoli è sicuramente il punto più basso della gestione Prandelli-bis. Nonostante la buona prestazione offerta nei primi 30′ del primo tempo, il Napoli è riuscito a dilagare sfruttando le praterie del centrocampo viola e la scarsa precisione dei tentativi verso la porta di Ospina da parte di Ribery e compagni.

La Fiorentina ha perso la sua anima, questo è (purtroppo) evidente. Tra giocatori scontenti, quelli che vogliono andarsene e quelli in scadenza di contratto, non sembra esserci un’idea chiara per il futuro. Un problema di non poco conto, non solo per quello che verrà ma anche per il presente della squadra di Prandelli. Che si trova a diciotto punti dopo altrettante giornate di campionato, in una situazione di classifica tutt’altro che tranquilla. Toccherà al tecnico della Fiorentina l’arduo compito di far ritrovare ai giocatori quell’anima e quel senso di appartenenza che sembra sia stato perso.