La Fiorentina ha pronta l’offerta giusta per Piatek: ecco le cifre e i dettagli

Secondo quanto riporta Sport Mediaset la Fiorentina avrebbe già pronta l’offerta per provare a convincere l’Herta Berlino a cedere Krzysztof Piatek. L’accordo proposto dalla società viola sarebbe sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto per una cifra totale che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Dopo i sondaggi fatti in estate, la Fiorentina sembra pronta a sferrare l’attacco decisivo durante la prossima finestra di mercato di gennaio.

