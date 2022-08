La Fiorentina ha pronta l’offerta per Lo Celso, si attende l’arrivo di Commisso. L’argentino ha detto sì al trasferimento in Italia: i dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta per Giovani Lo Celso al Tottenham sulla base del prestito oneroso a 2 milioni e diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Si attende l’arrivo del presidente Rocco Commisso in Italia, che dovrebbe avvenire a metà settimana, per presentare l’offerta agli Spurs.

Il calciatore ha aperto alla possibilità di trasferirsi in Italia e alla Fiorentina. La priorità del classe 1996, però, rimane il Villarreal, club nel quale ha giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione. La trattativa con il sottomarino giallo, però, non è ancora conclusa e il club viola prova il colpaccio.