“La Fiorentina ha riprovato a prendere Tonali tre giorni fa, offrendo più del Milan. Ma il ragazzo ha detto no”

La Fiorentina ci ha provato fino all’ultimo per Sandro Tonali. Addirittura cercando, in extremis, di superare il Milan. A riportarlo è il giornalista e corrispondente da New York Massimo Basile, che su Twitter scrive: “La Fiorentina aveva provato a prendere Tonali tre giorni fa, offrendo più del Milan. Il ragazzo ha detto no”. L’ennesima dimostrazione che il grande ostacolo è questa operazione non era tanto l’aspetto economico, quanto la volontà del ragazzo. Tifoso del Milan sin da piccolo, Tonali non aspettava altro che coronare il suo sogno di indossare la maglia rossonera.

0 0 vote Article Rating