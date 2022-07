La Fiorentina ha rivisto la sua offerta per Lo Celso: i dettagli

Secondo quanto riporta il The Times, la Fiorentina ha rivisto l’offerta per Giovani Lo Celso.

La società viola avrebbe proposto al Tottenham di prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di sterline (circa 17,5 milioni di euro) per il cartellino del centrocampista argentino. Gli Spurs hanno già rifiutato una prima offerta da parte del club gigliato per l’ingaggio in prestito del giocatore.

Attese novità nelle prossime ore.