La Fiorentina ha scelto Gollini: all’orizzonte un giro di portieri a tre squadre

La Fiorentina ha scelto di buttarsi su Gollini per la porta. Secondo La Nazione, è tutto pronto per un giro di portieri che andrebbe a coinvolgere, oltre al club di Rocco Commisso, anche Tottenham e Southampton. Senza dimenticare, comunque, che la Fiorentina deve definire l’operazione con l’Atalanta e starebbe spingendo per un prestito con diritto di riscatto.

Gollini lascerà gli Spurs, che non lo riscatteranno e sembrano orientati a prendere Forster, che ha detto addio ai Saints. E per sostituirlo, quest’ultimi sono pronti ad acquistare proprio Dragowski dalla Fiorentina per cinque milioni. Tutto questo senza dimenticare che la Viola rimane in attesa di una risposta da Cagliari per la proposta-sondaggio su Vicario, per il quale però il prezzo non scenderà dai 10 milioni già fissati dai sardi.