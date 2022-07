La Fiorentina ha scelto Lo Celso, ma il Tottenham non ha intenzione di cambiare idea

Alla Fiorentina piace – e non poco – Giovani Lo Celso: sarebbe lui la mezzala di qualità individuata dalla dirigenza viola per rinforzare la rosa di Vincenzo Italiano. Come si legge su La Nazione, tra le due società le carte in tavola sono piuttosto chiare: gli Spurs, almeno per il momento, non hanno intenzione di cedere l’argentino con un’altra formula che non sia quella a titolo definitivo. In tal senso, non preoccupa nemmeno un presunto ritorno di fiamma del Villarreal.

Al momento le due parti si sono prese un attimo di riflessione, convinte comunque che servirà un po’ di tempo per mettere a punto tutti i dettagli di una operazione complessa e delicata. In ogni caso potrebbe anche esserci un’accelerata, non necessariamente su Lo Celso, nei primi giorni di agosto.