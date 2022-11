“Fiorentina ha scelto scommesse e giocatori da recuperare perdendo Vlahovic, Torreira ed Odriozola. Inutili sogni di gloria se Braga è visto come spauracchio”

Il giornalista del Corriere Fiorentino Ernesto Poesio a Radio Bruno ha effettuato un’ampia panoramica dell’attuale situazione in casa viola. Ecco le sue parole: “Se l’obiettivo è andare avanti in Conference League, il Braga è avversario scomodo rispetto ad altri ma che la Fiorentina deve superare. Altrimenti inutile far sogni di gloria se il Braga è visto come uno spauracchio. È bene mettersi alla prova adesso per la squadra di Italiano. Bisogna che nelle prossime due partite gli attaccanti confermino un po’ di vena realizzata ritrovata ma non reputo il reparto offensivo viola forte. Kouame sta tenendo a galla la Fiorentina. Non so se ci sarà staffetta tra Jovic e Cabral, il brasiliano quantomeno ha atteggiamento in campo che mi piace di più. Jovic ha qualche colpo in più ma ne abbiamo viste poche di giocate da lui. L’atteggiamento in campo del serbo non mi convince fino in fondo”.

Su Gonzalez: “In campo ha un peso importante. Non lo cederei, se partisse non c’è alcuna certezza che i suoi soldi verrebbero reinvestiti. Se sapessi che al suo posto arriverebbe un altro elemento da 30 milioni, allora lo venderei anche nel prossimo mercato. Al momento non ho conferme su una possibile partenza dell’argentino, ma al momento ciò indebolirebbe solo la Fiorentina. Le condizioni del calciatore? C’è un errore comunicativo della Fiorentina, per mettere a tacere certe voci, e questo vale anche per Sottil, sarebbe stato necessario essere più chiari. Il giocatore poi finisce per subire le conseguenze di tutto ciò che viene a crearsi. Raspadori per me era da prendere, ora ovviamente è al Napoli ed è un capitolo chiuso”.

Ha concluso Poesio: “Mercato? I giocatori forti e sicuri costano molto di più. La Fiorentina quest’anno ha fatto molte scommesse. Un mercato è corretto con un giusto mix, si sono perdute certezze come Torreira ed Odriozola, prima era invece partito Vlahovic in inverno. In questi reparti si è scommesso su giocatori da recuperare o soluzioni già in casa, convinti di non sentire le partenze, ma non è andata così. In una stagione con un calendario così difficile sarebbero invece servite delle certezze. L’obiettivo principale per una squadra come la Fiorentina in primis deve essere continuare a partecipare alle coppe”.