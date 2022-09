La Fiorentina ha trovato il suo centro di gravità permanente. Amrabat si impone anche contro la Juventus

Tra le poche certezze portate dietro dall’ultima stagione, si afferma Sofyan Amrabat, forse mai visto in questo stato di forma con la maglia viola. Il centrocampista marocchino si è reso protagonista con un’altra ottima prestazione. Dopo la prova da 8 in pagella contro il Napoli, anche la Juventus ha dovuto fare i conti con uno scomodissimo cliente in mezzo al campo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’inversione a U della partita passa anche dalla Fiorentina e dal suo numero 34, centro di gravità della squadra. Il software viola, tuttavia, ha qualche bug: Maleh impoverisce la mediana e Jovic non dà una grande mano.