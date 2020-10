La Fiorentina ha trovato il vice-Biraghi: Pradè ai dettagli con il Monaco

In attesa di capire cosa succederà con Federico Chiesa e in che modo verrà sostituito, la Fiorentina sta lavorando per colmare una delle ultime lacune presenti nella rosa di Iachini. Ci riferiamo all’alterativa a Cristiano Biraghi sulla fascia sinistra del 3-5-2.

Si tratta di Antonio Barreca, esterno del Monaco classe ’95 in procinto di passare alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. L’accordo tra la società gigliata e l’entourage del giocatore è stato praticamente raggiunto. Restano da limare, invece, alcuni dettagli con la società monegasca, con la Viola che sta provando ad abbassare le pretese economiche sia per il prestito che per l’eventuale riscatto dell’ex Torino.