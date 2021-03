La Fiorentina ha un potenziale pilastro difensivo in casa? Intanto per Dalle Mura arriva il vero e proprio ‘esordio’ in B

Finora aveva messo insieme solo pochi spezzoni, tra cui l’esordio in Serie A con la Fiorentina dello scorso agosto, negli ultimi minuti della sfida con la Spal. Poi una prima metà stagione in Primavera e poi il prestito alla Reggina e una settimana fa è arrivata anche la prima da titolare per Christian Dalle Mura, 90 minuti nella sfida interna con il Chievo, finita 1-1. Il centrale classe 2002 è alla sua prima avventura lontano da Firenze ma a livello di nazionali si è già messo in luce con l’Italia Under 17, a Europei e Mondiali di categoria. Tmw lo ha inserito nella rubrica “La Giovane Italia”, prospettando un inserimento anche nelle rotazioni viola nel prossimo futuro: negli ultimi anni la Fiorentina ha tirato fuori sempre calciatori offensivi dal suo vivaio, a questo punto potrebbe toccare a un difensore.