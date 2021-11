La Fiorentina ha un problema con le espulsioni?

Nel 2021 la Fiorentina è stata la seconda squadra ad aver ricevuto più cartellini rossi nel 2021: otto. Solo il Lione, che ne ha avuti ben dieci, ha fatto peggio della Viola nei top 5 campionati europei. Analizzando solo la stagione attuale, la squadra di Italiano è incappata in ben quattro espulsioni nelle dodici partite giocate. Un dato che non può non condizionare le partite della Fiorentina, che infatti è sempre uscita dal campo con zero punti quando è rimasta in inferiorità numerica.

Bartlomiej Dragowski alla prima giornata contro la Roma, Nico Gonzalez contro l’Inter, Riccardo Sottil contro il Venezia e Nikola Milenkovic sabato a Torino: i primi due rossi diretti, gli altri invece sono due doppi gialli. Quello delle espulsioni, alla luce anche dei risultati, è un argomento sicuramente da maneggiare con cura in casa Fiorentina.