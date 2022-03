“La Fiorentina ha un solo punto debole. Se lo correggerà, è la candidata principale all’Europa”

Il giornalista di Mediaset Marco Cherubini si è soffermato sulla lotta all’Europa che coinvolge Fiorentina, Roma e Lazio a Radio Bruno Toscana.

“Se ci crede, la squadra di Italiano ha qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Il percorso è stato tracciato e se il tecnico riuscirà a sistemare qualcosa, potrà giocarsela fino alla fine. Per me la Fiorentina ha soltanto un punto debole, che è la fase difensiva. Se la miglioreranno, ritengo i gigliati i candidati principali per arrivare in Europa. A livello societario sono state fatte delle scelte molte chiare”.

Cherubini si sofferma poi sulle romane: “Il crollo nel derby è arrivato dopo un mese e mezzo in cui la Lazio ha ottenuto risultati convincenti e stavano crescendo. Contro il Cagliari si è visto per la prima volta il Sarrismo, ma la stracittadina è stato un grande passo indietro. E la sosta è deleteria, c’è incertezza per il futuro. La Roma ha rialzato la testa, ma non bisogna dimenticare che i giallorossi giocheranno anche la Conference”.