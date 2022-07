“La Fiorentina ha una caratteristica in comune col Milan e Italiano è il suo miglior colpo. Aveva persino capito che Torreira poteva diventare qualcos’altro…”

Roberto Breda, ex giocatore e allenatore, ha parlato della Fiorentina di Vincenzo Italiano a Radio Bruno, ricordando l’importanza della tattica nel gioco del tecnico siciliano. Ecco un estratto delle sue parole:

“Italiano è premiato dai risultati ottenuti sul campo, frutto del lavoro che c’è dietro. In molti fanno fatica ad utilizzare un unico modulo, ma lui sa inserire i giocatori all’interno della sua idea. Il miglior acquisto della Fiorentina sarà la sua permanenza. Come il Milan anche i Viola cercano sempre l’uno contro uno, così da avere tanti giocatori in avanti per recuperare palla”.

Sul centrocampo ha parlato così: “Amrabat può fare il regista, anche se ha caratteristiche diverse. Mandragora sarà più pronto all’inizio e lo reputo una scelta saggia. Italiano ha scovato in Torreira doti da bomber che nemmeno il calciatore sapeva di possedere”.