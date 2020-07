La Fiorentina ha un’arma in più: contro il Cagliari c’è anche Ribery!

La Fiorentina potrebbe avere un’arma in più per la sfida di domani contro il Cagliari. Infatti, secondo quanto appreso da Fiorentinanews, il fenomeno francese Franck Ribery ci sarà contro gli isolani. L’allenamento odierno di rifinitura che si sta svolgendo al Centro Sportivo e non allo Stadio come nelle ultime gare, ha mostrato come l’ex Bayern abbia già dimenticato i fastidi per i quali è uscito contro il Parma e sarebbe pronto a riscattarsi già domani sera spengendo le tante voci nate dopo il post di Instagram di ieri.

0 0 vote Article Rating