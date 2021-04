“La Fiorentina ha venduto l’anima. Gli occhi dei giocatori riflettono smarrimento e paura”

Il giornalista de La Nazione, Stefano Cecchi, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: “Da sabato ho paura. Gli occhi dei giocatori di Iachini nel secondo tempo della sfida contro il Sassuolo riflettevano smarrimento e paura, mentre quelli degli altri sono pieni di grinta e voglia di raggiungere l’obiettivo. Quando la squadra di De Zerbi è cresciuta, la Fiorentina è scomparsa e non ha saputo reagire. Iachini? Non ho capito alcune sue scelte, ha tolto i due migliori in campo per mettere due che non sono dei centrocampisti. La Viola è una squadra che ha venduto l’anima ed ha smarrito sé stessa: è in un equilibrio precario eterno”.