“La Fiorentina ha vinto a Torino grazie agli episodi e a un grande Borja Valero. De Paul? Starebbe bene nella Juventus”

L’ex giocatore della Fiorentina Luciano Miani è tornato sulla partita contro la Juventus a tuttojuve.com: “La definirei una gara episodica: tutto è girato storto per i bianconeri. Nel calcio si passa ben presto da un’esaltazione – quella post Parma – a piogge di critiche. Prandelli ha avuto, per la prima volta, a disposizione i migliori Borja Valero e Ribery e poi ai bianconeri è andato tutto male”.

E poi un’opinione su De Paul, ex obiettivo di mercato della Fiorentina: “E’ un potenziale campione. In una big come la Juventus potrebbe raggiungere la definitiva consacrazione”.