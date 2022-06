La Fiorentina, Igor e un contratto che si avvicina pericolosamente alla scadenza

Una delle sorprese più liete della Fiorentina 2021-22 è stata senza ombra di dubbio Igor. Il difensore brasiliano, dopo un inizio di stagione vissuto spesso e volentieri in panchina, ha rubato il posto da titolare a Martinez Quarta e non si è più guardato indietro.

Sono tanti gli attaccanti che l’ex SPAL ha letteralmente cancellato dal campo, a cominciare proprio dal grande ex Dusan Vlahovic che non è mai riuscito ad impensierirlo quando lo ha affrontato.

C’è un tema che però non può non essere affrontato. Il contratto di Igor è infatti attualmente in scadenza nel 2024 e ad oggi non sembrano esserci segnali di un rinnovo. E due anni, soprattutto nel calcio di oggi, non sono niente, come ha dimostrato recentemente proprio il caso dell’attaccante serbo.