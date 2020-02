La Fiorentina, il bisogno di vincere ed un calendario difficile

La partita che dovrebbe svolgersi Sabato 29 Febbraio alle 18.00 tra Udinese e Fiorentina è uno scontro per cuori forti. Le due formazioni, infatti, hanno un assoluto bisogno di vincere.

Da una parte c’è la formazione friulana che deve vincere per uscire definitivamente dalla zona calda della bassa classifica: i bianconeri occupano infatti la quattordicesima posizione a soli cinque punti dal Genoa terzultimo.

La Fiorentina, dalla sua, non può e non deve sbagliare perchè è sì in zona più tranquilla (con due punti in più dell’Udinese ndr) ma ha davanti un calendario difficoltoso. I viola infatti, dopo l’Udinese, troveranno Brescia, Lazio e Parma per quattro gare ad alto coefficiente di difficoltà tra lotta alla retrocessione, Scudetto ed Europa League.

Il caos CoronaVirus ha fatto spostare anche i programmi perchè, se si giocasse Lunedi, la squadra viola avrebbe un giorno in più per allenarsi.

Giocare a porte chiuse alla Dacia Arena, però, è un handicap per i padroni di casa che saranno privati dei propri tifosi