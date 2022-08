La Fiorentina imbandisce la tavola per il doppio colpo. Intanto anche Kouame viaggia spedito verso Empoli

Secondo quanto riporta il giornalista e esperto di mercato Alfredo Pedullà la Fiorentina sta andando in fondo al doppio colpo a centrocampo. Se si poteva pensare a un aut aut a centrocampo tra Barak e Bajarami, la società viola li vuole prendere entrambi, dopo aver già ufficializzato il primo. Il sondaggio del Sassuolo non sembra fare paura per Bajrami e tutto è in mano alla Fiorentina.

Dalla società gigliata all’Empoli è già andato Zurkowski e ora anche Kouame viaggia spedito verso il club di Corsi. Una tripla operazione in dirittura d’arrivo.