La Fiorentina in ansia per il proprio medico sociale

Come avete potuto leggere questa notte, il medico sociale della Fiorentina, Luca Pengue, è stato ricoverato all’ospedale di Careggi, a causa del coronavirus. Il club gigliato è in ansia per il proprio componente non avendo ricevuto ulteriori notizie rispetto a quelle che sono state rese note pubblicamente. Nessuno, tranne i familiari del dottore, conosce attualmente le sue reali condizioni e se sia stato messo in terapia intensiva o meno. La giornata di oggi sarà importante anche in questo senso.

Con Pengue la Fiorentina arriva ad avere ufficialmente il suo quinto caso di coronavirus al suo interno. Prima di lui era stata la volta dei giocatori Vlahovic, Pezzella e Cutrone, oltre che del fisioterapista Dainelli.