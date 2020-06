La Fiorentina in Champions fa inc****re i milanisti

La decisione del Consiglio Federale di preferire la Fiorentina al Milan come partecipante alla prossima Champions League Femminile ha fatto arrabbiare tanti tifosi che hanno riempito i social di pensieri e attacchi alla società viola.

Le due squadre, infatti, erano a pari punti con lo scontro diretto in programma per la giornata successiva alla sospensione del campionato e la decisione federale ha tenuto conto dei cinque gol segnati in più dalle ragazze di Cincotta rispetto alle rossonere.

Il problema non è lo scudetto alla Juve femminile, visto l’ampio margine sulla seconda, semmai l’assurdità di mandare in Champions la Fiorentina a parità di punti col Milan con gli scontri diretti a favore delle rossonere. — 🔴vicara80 ⚫ (@caravit_80) June 25, 2020

Con una partita in più rispetto a Fiorentina e Milan e i due scontri diretti di ritorno ancora da giocare. Ecco di cosa parliamo esattamente. Buffoni — Sono il vento e non la bandiera (@RoNando82) June 25, 2020

Certo che non andare in Champions per cinque gol di differenza reti, a pari punti, con un solo scontro diretto pareggiato in trasferta e il campionato fermato il giorno prima che si giocasse quello di ritorno in casa… io non avrei proprio fatto parte dell’unanimità. — Jacopo Piotto (@jacopopiotto) June 25, 2020