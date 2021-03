La Fiorentina in emergenza contro il Parma: Prandelli fa la conta degli assenti, ma in due sperano di recuperare

La Fiorentina si presenterà allo scontro salvezza di domenica contro il Parma in piena emergenza. Oltre allo squalificato Ribery, mancheranno anche Castrovilli e Igor, usciti per infortunio contro la Roma. Il centrocampista avverte ancora molto dolore e sarà rivalutato nelle prossime ore, mentre per l’ex Spal – come si legge su La Nazione – c’è molta più pressione per il problema ai flessori che rischia di tenerlo fuori per diverso tempo.

Prandelli può sorridere per Kouame, che sta migliorando giorno dopo giorno e domenica potrebbe tornare a disposizione del tecnico di Bonaventura. Da valutare le condizioni di Bonaventura, che ieri ha ripreso confidenza con il pallone pur allenandosi ancora da solo.