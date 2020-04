La Fiorentina in lizza per Nkoulou

Sono diversi i giocatori del Torino che hanno mercato e che potrebbero essere usati come pedine di scambio. E per uno di questi, secondo Tuttosport, ci sarebbe in corsa anche la Fiorentina. Parliamo del difensore Nicolas Nkoulou. I viola non sono i soli che sono in lizza per il giocatore, ma ci sono anche il Lione, la Lazio, la Roma e, si dice, pure il Paris Saint Germain. Nkoulou ha vissuto un anno travagliato, iniziato con il suo ammutinamento prima della sfida decisiva nei preliminari di Europa League contro il Wolverhampton.