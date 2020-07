La Fiorentina in lotta per un difensore della Ligue 1. Non solo i viola tentano di accaparrarsi l’ex Nizza

Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com ci sarebbe anche la Fiorentina tra i club sulle tracce di Malang Sarr ,difensore centrale classe ’99 svincolatosi a inizio luglio dal Nizza. Anche il Torino sembra essere sulle tracce del giocatore franco senegalese, che allo stesso tempo valuta anche richieste in Bundesliga, oltre agli interessamenti di Atalanta e, appunto, Fiorentina. Attenzione anche all’Arsenal: nelle ultime ore i Gunners si sono inseriti nella corsa per arrivare a Sarr. La lotta per accaparrarsi il giovane difensore si fa interessante.

