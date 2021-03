La Fiorentina in piena emergenza alla “prima ultima spiaggia”. Prandelli spera nei gol di Vlahovic

Oggi è un giorno importante per il futuro della Fiorentina, perchè la partita contro il Parma è a tutti gli effetti la “prima ultima spiaggia” per la squadra di Prandelli. Il problema è che ad un match così delicato i viola si presentano con un organico a dir poco in emergenza.

Come leggiamo su La Gazzetta dello Sport, Sasha Kokorin ieri si è fermato a causa di una minima lesione a carico del muscolo del retto femorale della coscia sinistra, così come spiega il bollettino medico. Anche Castrovilli e Kouame non saranno disponibili per fastidi muscolari. Ribery invece è stato bloccato per un turno dal giudice sportivo. Morale, nella delicata sfida salvezza contro il Parma, la Fiorentina è più che mai costretta a sperare nei gol di Vlahovic. Il gioiello serbo grazie al lavoro e alla fiducia di Prandelli sta viaggiando alla grande. Pensate, ha segnato otto reti nelle ultime quattordici gare di campionato. In pratica è l’unico della Fiorentina a scaraventare palloni dentro. Il problema è che stavolta non avrà al suo fianco il suo maestro FR7.

La rosea poi continua, esaltando il classe 00′ con un paragone non da poco. Ribery è il trampolino di lancio perfetto per il piccolo Ibra. Ricordate la palla che gli affidò contro la Juventus a Torino? Assist al bacio per un gol da copertina. Vlahovic segna come i grandi bomber d’Europa. Nonostante la giovanissima età ha talento e personalità. Come ha dimostrato in questa fase del campionato le pressioni non lo spaventano. Con Prandelli in panchina si è assunto anche la responsabilità di calciare (e di trasformare) rigori che pesavano come macigni.