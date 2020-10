La Fiorentina in viaggio verso Roma: le immagini della partenza FOTO

La Fiorentina pochi minuti fa ha raggiunto la stazione di Campo di Marte per partire alla volta di Roma per la sfida contro gli uomini di Fonseca: il gruppo viola raggiungerà la capitale in treno. La squadra, dopo aver svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura, passerà la nottata in un hotel capitalino e solo nella giornata di domani raggiungerà lo stadio Olimpico.

Ecco le foto della partenza della squadra, pubblicata dalla Fiorentina sui propri canali social: