La Fiorentina incollata al televisore: stasera l’Atalanta e Orsato potrebbero farle diversi favori

Questa sera si sfideranno Atalanta e Lazio, in una gara molto affascinante e che interessa la Fiorentina per vari motivi. In primis per l’esito finale, che sicuramente condizionerà l’approccio dei biancocelesti nella prossima partita contro i viola. Qualora la Lazio dovesse vincere, quello con Ribery e compagni sarebbe un altro appuntamento da affrontare alla morte. Ma se dovesse arrivare una sconfitta e quindi un distacco di quattro punti dalla Juve, potrebbe sopraggiungere un po’ di scoraggiamento che sicuramente giocherebbe a favore della Fiorentina. Inoltre, la Lazio questa sera si presenterà al Gewiss Stadium con una situazione davvero delicata per quanto riguarda le diffide. Ben cinque titolari, infatti, salterebbero la sfida con la Fiorentina qualora venissero ammoniti stasera. Si tratta di Acerbi, Cataldi, Immobile, Caicedo e Lazzari. Insomma, certamente la squadra di Iachini dovrà contare sulle proprie forze, ma l’assenza di uno o più di questi giocatori non sarebbe affatto una cattiva notizia…

