La Fiorentina incontra Ramadani: nel mirino le ultime due operazioni di mercato con l’agente di fiducia

E’ stata un’estate all’insegna di Fali Ramadani per il mercato della Fiorentina: prima il rinnovo di Italiano, poi l’arrivo di Jovic e quindi il prolungamento di Milenkovic. Ma non è finita qui perché la società viola ha almeno due questioni da risolvere, al centro della difesa e sulla trequarti. E guarda caso, entrambe le questioni sono tra le mani proprio dell’agente balcanico: non a caso, come riporta gianlucadimarzio.com, domani la dirigenza viola incontrerà proprio Ramadani per tentare di definire gli ultimi affari.

Da un lato lo scambio tra Nikolaou e Nastasic con lo Spezia, dall’altro Nedim Bajrami che la Fiorentina vorrebbe prendere dall’Empoli, con il ritorno di Zurkowski in azzurro. Vedremo dunque se nelle ore che precederanno la gara con il Napoli il mercato viola prenderà la sua fisionomia definitiva.