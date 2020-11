La Fiorentina inizia la sua “migrazione”: le prime due squadre arrivano a Bagno a Ripoli

Da sempre le giovanili della Fiorentina si sono allenate e hanno giocato in diversi campi della città e dell’area metropolitana. Le “pulcine” e le giovanissime della Fiorentina Femminile arrivano a Bagno a Ripoli e sono le prime due formazioni ad entrare nel comune del Sindaco Casini. Il sabato e la domenica, il Bagno a Ripoli, ospiterà le piccole viola.

“Aspettando il Viola Park – commentano il sindaco Francesco Casini e l’assessore comunale allo sport Enrico Minelli – siamo felici di dare il benvenuto a Bagno a Ripoli al vivaio femminile della Fiorentina. Il primo frutto di una collaborazione con la società viola che ha scelto questo territorio come casa e creerà tante occasioni di crescita per le nostre società sportive e in generale per lo sport a Bagno a Ripoli”.