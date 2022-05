La Fiorentina intrigata da Carnesecchi? C’è un altro club in zona Europa a contenderlo

Tra i dubbi in vista della prossima stagione c’è anche quello del portiere e l’idea di Marco Carnesecchi è tra le più intriganti per la Fiorentina: classe 2000, titolare in Under 21 e promosso in A con la Cremonese. La proprietaria del suo cartellino però è l’Atalanta, che tra i pali è già coperta ma che chiaramente non ha interesse a svendere il suo gioiello. Secondo il Corriere dello Sport per altro, sarebbe l’opzione numero uno per la Lazio che pensa all’addio di Strakosha: per la società viola una rivale in zona europea non semplice da battere.