La Fiorentina irrompe su Pobega. Il fidato di mister Italiano può raggiungerlo in viola, ma c’è da battere la concorrenza di una big

La Fiorentina irrompe su Pobega. Secondo quanto riporta calciomercato.com la società viola si sarebbe inserita nella corsa al giovane centrocampista dell’Under21 azzurra.

Reduce da una prima positiva stagione in Serie A con la maglia dello Spezia – 6 gol in 20 presenze – il centrocampista triestino è finito nel mirino di diversi club, sia stranieri che italiani, ai quali nelle ultime ore si è aggiunta la Fiorentina. Allenata guarda caso da quel Vincenzo Italiano che, nella sua avventura in Liguria, ha avuto a disposizione e ha puntato sul ragazzo favorendone il percorso di crescita. Italiano si è già speso personalmente con la dirigenza viola per suggerire l’acquisto di Pobega, entrando così ufficialmente in concorrenza con l’Atalanta, l’altra squadra che ha approfondito i contatti col Milan nelle passate settimane.

Il club rossonero confida di monetizzare in maniera importante l’eventuale vendita di uno dei migliori prodotti del suo settore giovanile negli ultimi anni e spera di ottenere una cifra vicina ai 15 milioni dall’addio di Pobega.