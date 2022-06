La Fiorentina, Italiano e un rinnovo rimandato… per colpa della clausola

La Fiorentina e Vincenzo Italiano hanno trovato l’intesa per prolungare il contratto fino al 2024, con opzione fino al 2025 e adeguamento dell’ingaggio. La firma sul nuovo accordo non è però ancora arrivata: è necessario attendere almeno qualche giorno, sicuramente fino al 15 giugno.

Il motivo è presto detto: quella è infatti la data in cui scade la clausola da dieci milioni di euro presente sul contratto del tecnico viola che tanto ha fatto discutere. Da quel giorno in poi ogni giorno potrebbe essere quello buono per la tanto attesa firma. Lo stipendio di Italiano sarà di fatto raddoppiato, con l’aggiunta di diversi bonus che potranno scattare – come si legge su La Nazione – in base al rendimento della Fiorentina nella prossima stagione.