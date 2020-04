La Fiorentina lancia il suo chiaro messaggio per Milenkovic

Giù le mani anche da Nikola Milenkovic. La Fiorentina lancia il proprio messaggio di chiusura anche relativamente al difensore serbo. Da dodici mesi a questa parte, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la società, prima dei Della Valle, poi di Commisso, ha sempre respinto qualsiasi tipo di proposta economica, anche la più allettante, arrivata sul proprio tavolo.

Milenkovic piace in Italia e in Europa per le sue doti, per la sua esperienza unita alla giovane età e perché sa giocare in diverse posizioni e con diversi moduli. Un difensore del genere vale qualche ‘sacrificio’ e Commisso è pronto a farlo.