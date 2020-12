La Fiorentina lavora in vista del Sassuolo: Biraghi non ci sarà, ma Prandelli recupera una pedina a centrocampo

Neanche il tempo di ripensare (per fortuna) alla batosta di Bergamo che la Fiorentina deve già mettere la testa al prossimo impegno di campionato. Mercoledì sera infatti la squadra viola scenderà di nuovo in campo al Franchi contro il Sassuolo, altro avversario decisamente ostico.

E per Prandelli non ci sono buone notizie, come riporta Radio Bruno Toscana. Non sarà disponibile infatti Cristiano Biraghi, uscito malconcio dalla gara con l’Atalanta. Per lui un problema muscolare che lo terrà sicuramente fuori mercoledì sera, così che al suo posto si dovrebbe vedere Barreca.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, torna disponibile Duncan dopo alcune noie fisiche. Chissà che, visto il pessimo rendimento di Amrabat e Pulgar, Prandelli non possa dargli una chance dal primo minuto contro il Sassuolo.