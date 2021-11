La Fiorentina lavora per definire l’addio di Kokorin (e Callejon)

La Fiorentina sta lavorando per definire l’addio di Kokorin e probabilmente anche quello di Callejon. A riportare la notizia stamani è il quotidiano La Nazione.

Niente cessioni, almeno questa non è la via maestra, ma c’è la ricerca del raggiungimento di un accordo bilaterale per arrivare ad una risoluzione anticipata dei contratti.

Con lo spagnolo l’accordo attuale è valido fino alla fine della stagione. Il problema semmai è il russo che ha un legame, ed anche piuttosto ricco, con i viola fino al 2024.