Tanti i fronti di mercato aperti per la Fiorentina. Su Tuttosport si legge che i viola stanno lavorando sui baby Ricci (Empoli) e Riccardi (Roma), ma non si perdono certo di vista giocatori d’esperienza. In primo luogo quel Mandzukic che potrebbe essere il ‘colpo alla Ribery‘ di quest’estate. Questo perché, come il francese, il croato potrebbe arrivare a parametro zero.

