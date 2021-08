La Fiorentina, le nuove maglie e un video girato in un luogo iconico di Firenze. “Da grandi tifosi viola ospitare le riprese è stato un’enorme piacere”

Avete presente i primi 15 secondi del video promo delle nuove divise da gara della Fiorentina? Quella scena ambientata in un bar degli anni ’80, con i tifosi viola intenti a vedere alla tv una partita dei viola e ad incitare i loro beniamini?

Queste immagini sono state girate a Firenze in un luogo iconico per ambientazione e atmosfera di quel periodo, ovvero i locali Circolo Ricreativo Culturale Il Boschetto, in Via Di Soffiano, adiacente all’entrata principale del bellissimo parco di Villa Strozzi.

“All’inizio si è svolto tutto in modo abbastanza casuale – ci racconta il presidente del circolo Roberto Coli – Un giorno è capitato lì un location manager di un’agenzia con il suo bambino e ha chiesto di me spiegandomi che stavano cercando un set ideale per fare uno spot promozionale della Fiorentina. Inizialmente non sapevo che fosse precisamente il video di presentazione delle nuove maglie, lo abbiamo poi scoperto nel corso delle riprese”.

“Questa persona ci ha detto che avevano visionato altri tre o quattro circoli prima del nostro – prosegue Coli – Dopo dieci giorni sono arrivati anche regista e scenografo per fare un sopralluogo. Venti giorni dopo è arrivata una chiamata che ha confermato la scelta definitiva, ovvero il Boschetto. Il posto è piaciuto tantissimo agli addetti ai lavori che lo hanno visto come il più indicato per una scena di questo tipo. Dal canto nostro siamo stati contentissimi della loro decisione. Come circolo inoltre abbiamo preferito non chiedere soldi per l’affitto del locale, bensì una libera donazione”.

Sulle riprese aggiunge Coli: “Si sono svolte il 29-30 giugno. Il primo giorno è servito per impostare tutto e aggiungere altri elementi anni ’80. Per il video sono state poi scelte due comparse direttamente dal consiglio direttivo. Nel corso delle riprese erano presenti anche i responsabili del marketing della Fiorentina e della Kappa, poiché il video dovrebbe essere trasmesso anche sulle reti Nazionali. Dopo le riprese abbiamo organizzato un pranzo per tutta la troupe”.

Un’esperienza importante per il Boschetto: “Decisamente. Questa è la prima volta che il nostro circolo viene utilizzato per delle riprese. Abbiamo cercato di non spargere tanto la voce per fare un po’ di effetto sorpresa. Sono arrivati anche i ringraziamenti della Fiorentina per la nostra disponibilità. Tutto questo ci ha reso grande onore oltre che enorme piacere da grandi tifosi viola”.