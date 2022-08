La Fiorentina le proverà tutte per Parisi. C’è in gioco il destino di Zurkowski

Damiano Parisi è un obiettivo di mercato della Fiorentina. Ad oggi, mancano meno di 24 ore al termine del calciomercato estivo, ma la società viola vuole tentare il colpo last-minute. Con l’Empoli, si è instaurata una gran rete di contatti e interessi, che ha portato a un risultao ben preciso.

Come riporta Gianluca di Marzio, la Fiorentina le proverà tutte per Parisi, fino all’ultimo istante, e ha un’arma a suo favore. In caso di un altro “no” dall’Empoli, Szymon Zurkowski non tornerà in azzurro. Su di lui c’è anche lo Spezia di Gotti, che potrebbe aprirsi come nuovo scenario.