La Fiorentina, ma non solo: Il doppio obiettivo di Biraghi

Nelle ultime partite della gestione Prandelli, vuoi per guai fisici o per qualche frizione col tecnico di Orzinuovi, Cristiano Biraghi era finito fuori dall’undici titolare viola. In panchina per tutti i ’90 sia contro il Benevento che contro il Milan, il terzino sinistro ha probabilmente pagato anche il passaggio al 4-4-2.

Il ritorno in riva all’Arno di Beppe Iachini, però, dovrebbe giocare a suo favore. Nella prima esperienza dell’allenatore marchigiano, infatti, Biraghi è stato uno dei fedelissimi: basti pensare che nelle prime sette di questa stagione, ovvero fino all’esonero, è stato in campo per tutti i minuti disponibili. Facile pensare che fin dalla partita di sabato contro il Genoa, torni ad essere un titolare della Fiorentina. Con l’obiettivo di rimandare al mittente le critiche nei suoi confronti arrivate nell’ultimo periodo, ma anche con quello di fare un rush finale di stagione importante per guadagnare un posto nei convocati di Mancini all’Europeo.