La Fiorentina meglio del Liverpool di Klopp: ecco quanto è migliorata la squadra con l’arrivo di Italiano

Il miglioramento di rendimento della Fiorentina rispetto alla passata stagione è sotto gli occhi di tutti. Come riporta lo studio di The Analyst, la formazione allenata da Vincenzo Italiano è addirittura la migliore squadra per crescita di media punti a partita rispetto alla passata stagione. Con un +0,54 la squadra viola è la prima in Europa per crescita in confronto alla stagione 2020/21. Dietro ai viola, figurano persino il Liverpool di Klopp (+0,52) e l’Arsenal di Arteta. Tra le squadre che sono peggiorate, invece, si trovano due italiane, le due squadre di Genova.

Un cambio di passo netto rispetto a un anno fa che è testimoniato dagli stessi numeri:

Of teams to have played in English, Italian, Spanish, German and French top-flight leagues across both 2020-21 and 2021-22, which have made the biggest improvements and what teams have seen the biggest drop off in points per game average?

— The Analyst (@OptaAnalyst) March 8, 2022