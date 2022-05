La Fiorentina mette gli occhi su un attaccante del Getafe. Ma la clausola rescissoria è da capogiro

Un investimento importante in attacco? La Fiorentina potrebbe farlo pescando in Spagna. Secondo quanto riporta Deportes Cope, media sportivo spagnolo, il club viola avrebbe manifestato interesse per Enes Unal.

Classe 1997, dal 2020 è un giocatore del Getafe e quest’anno ha segnato cinque gol in 29 presenze. Non esattamente tanti, eppure il club e l’allenatore fresco di rinnovo Quique Sanchez Florez lo ritengono un elemento fondamentale. Al punto che, per chi volesse aggiudicarselo, è fissata una clausola rescissoria di 40 milioni di euro.