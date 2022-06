La Fiorentina mette gli occhi su un giovane terzino destro del Manchester City

Secondo quanto riporta il sito torcedores.com, la Fiorentina sarebbe tra le squadre interessate a Yan Couto, terzino destro di proprietà del Manchester City che in questa stagione ha giocato in prestito al Braga. Il classe 2002 brasiliano era stato acquistato dal club inglese nell’estate del 2020, per poi girarlo in prestito prima al Girona e poi, appunto, al Braga.

Sempre secondo le informazioni riportate dal portale, il giocatore avrebbe chiesto la cessione al City e sarebbe stato offerto al Flamengo. Questa la sua più probabile prossima destinazione, con Galatasaray, Getafe, Lille e Fiorentina che guardano interessate.