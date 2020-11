La Fiorentina mette gli occhi sul “nuovo Felipe Melo”

Alla ricerca del “nuovo Felipe Melo”. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb, la Fiorentina avrebbe adocchiato il classe 2002 Ramon Cesar. Il giovane brasiliano del Palmeiras è un mediano old style ed è stato osservato proprio dalla società viola e dalla Roma. Un prospetto per il futuro che, oltre ad essere nel giro della prima squadra è ribattezzato “erede di Felipe Melo. A gestirlo è l’agenzia Rosa Gold in collaborazione con Promoespor ed ha un contratto fino al 2022.

