La Fiorentina mette “in stand-by” Antognoni: un mese di contratto per discutere con calma del suo futuro

Come abbiamo scritto poco fa, non ci sarà nessun incontro tra Giancarlo Antognoni e Joe Barone nella giornata di domani. Tutto saltato tra i due dirigenti della Fiorentina, e il motivo è stato spiegato durante il TGR della Toscana.

Le parti infatti si sono accordate per un ulteriore mese di contratto, un tempo durante il quale Antognoni potrà discutere di quello che sarà il suo ruolo nella società senza fretta o pressione. Vedremo dunque come si evolverà un vicenda che continua ad andare per le lunghe e il cui epilogo, ad oggi, è ancora rimandato.