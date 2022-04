La Fiorentina mette in stand-by Piatek e Joao Pedro: tutto su Belotti

In casa Fiorentina è tornato di moda il nome di Andrea Belotti. Lo scrive anche l’edizione odierna de La Nazione, che racconta di come il capitano del Torino possa firmare con un nuovo club dal 1° febbraio scorso a parametro zero.

Sul Gallo è forte l’interesse dell’Atalanta, ma nell’estate scorsa la stessa Fiorentina era stato il club che lo aveva cercato con maggiore insistenza. L’offerta, il no secco di Cairo – anche per via dei rapporti con la proprietà viola – e poi il silenzio. Anche il Napoli, che a fine stagione perderà Insigne, pensa a Belotti.

La Fiorentina c’è ed è pronta a dire la sua nella trattativa: in tal senso, il club viola avrebbe messo in stand-by il riscatto di Piatek e i contatti con il Cagliari per Joao Pedro.