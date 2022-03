La Fiorentina mette nel mirino un centrocampista del Milan

Secondo quanto riportato dal sito pianetamilan.it, la Fiorentina sarebbe interessata a Rade Krunic, centrocampista bosniaco classe ’93 del Milan. Il giocatore in questa stagione ha collezionato con la maglia rossonera 27 presenze in tutte le competizioni. Era stato acquistato dalla società milanese nell’estate del 2019 dall’Empoli per una cifra intorno agli 8 milioni.

Il suo contratto con il Milan scade nel 2024 e la Fiorentina sarebbe pronta a mettere sul piatto per lui una cifra intorno ai 10 milioni di euro.