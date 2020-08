La Fiorentina mette Roca nel mirino, contatti già nei giorni scorsi

La Fiorentina continua a cercare un rinforzo di qualità per il centrocampo, e lo fa valutando alcuni dei profili più interessanti dei campionati stranieri. Secondo quanto scrive Gianlucadimarzio.com, al di là dell’ex Sampdoria Lucas Torreira, attualmente in forza all’Arsenal, i viola hanno messo nel mirino anche Marc Roca. Il club di Commisso, già nei giorni scorsi, ha provato a convincere l’uruguagio a trasferirsi alla corte di Iachini. Roca, classe 1996 dell’Espanyol, rappresenta invece una nuova idea per il centrocampo dei viola: fino a pochi mesi fa nel giro delle nazionali under spagnole (7 presenze e 2 gol con l’Under 21), conta più di centro presenze in Liga.

